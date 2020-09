Im August schien die Sonne in Deutschland durchschnittlich intensiv. Die Sonneneinstrahlung lag im Mittel vergleichsweise nah am langjährigen Wert. Doch in Schleswig-Holstein und an den Küsten Mecklenburg-Vorpommerns übertraf die Sonneneinstrahlung das Mittel der vergangenen Jahrzehnte deutlich. Die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland im August 2020 erreichte einen Wert von 145 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Im Mittel des Zeitraums von 1981 bis 2010 waren es 137 Kilowattstunden ...

