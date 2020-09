Ein hochrangiger Verhandlungsbeauftragter Großbritanniens sagte am Freitag gegenüber Reuters, dass die Brexit-Gespräche in dieser Woche relativ konstruktiv verlaufen seien. "Letztendlich wird der Fortschritt davon abhängen, ob wir mehr Realismus von der EU in wichtigen Bereichen erhalten", fügte der Beamte hinzu. "Große wichtige Bereiche bleiben ungelöst. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...