Der Dow Jones Industrial klettert in der ersten halben Stunde um 0,50 Prozent auf 27 671,31 Punkte.New York - Nach dem schwachen Vortag haben die Anleger am US-Aktienmarkt am Freitag zunächst wieder zugegriffen. Der Dow Jones Industrial kletterte in der ersten halben Stunde um 0,50 Prozent auf 27'671,31 Punkte. Auf Wochensicht stehen damit aber noch Kursverluste von rund 1,6 Prozent zu Buche, nachdem der Dow in der Vorwoche bei seinem Vorstoss auf fast 29 200 Punkte bereits jäh ausgebremst...

