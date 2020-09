Das norwegische Unternehmen Innos denkt Photovoltaik und Schneeschmelzsysteme mal ganz anders herum. Die Modulheizung ist an einen Gewichtssensor gekoppelt. Das System soll nicht nur den Ertrag erhöhen, sondern wird Hausbesitzern angeboten, um das Dach zu schützen. Außerdem erlaubt es Photovoltaikanlagen auf Dächern zu installieren, bei denen die Schneelast auf den Modulen die Statik überfordert. Einmal in 50 Jahren fallen in Oslo 34 Zentimeter Schnee innerhalb eines Tages. Das sagt die Statistik. Mit einem solaren Schneeschmelzsystem dauert es theoretisch 25 Stunden, diesen Schnee abzutauen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...