Der USD/CAD bleibt in einer Konsolidierungsphase unter 1,3200 am Freitag - Die Erholung der Ölpreise unterstützt den Loonie gegenüber dem USD - Der US-Dollar-Index dürfte die Handelswoche unverändert beenden - Der USD/CAD fiel während der frühen europäischen Sitzung am Freitag auf 1,3150, erholte sich jedoch in der zweiten Tageshälfte. Zum Zeitpunkt ...

