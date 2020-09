Teheran - Der Iran hat nach eigenen Angaben den zum Tode verurteilten Ringer Navid Afkari hingerichtet. Das wurde am Samstag bekannt.



Der 27-jährige Afkari hatte sich 2018 an einer Demonstration gegen das schiitisch-konservative Regime beteiligt und soll dabei einen Sicherheitsbeamten getötet haben. Seine Schuld und das Verfahren sind hoch umstritten, die internationale Ringerszene setzte sich für Afkari ein und forderte seine Freilassung. Selbst US-Präsident Donald Trump hatte sich auf seine eigene Art für den Wrestler engagiert: "To the leaders of Iran, I would greatly appreciate if you would spare this young man's life, and not execute him. Thank you!", schrieb Trump Anfang September auf Twitter.

