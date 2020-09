SAF Holland ISIN: DE000SAFH001 hatten wir den Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps am 16. August zum Kauf ab 6,35 Euro vorgeschlagen. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir geschrieben: "Aus technischer Sicht stehen die Chancen gut, dass sich die Aufwärtsbewegung beim Nutzfahrzeugzulieferer fortsetzt. Wie so oft kommt es aber auch auf das Börsenumfeld an. Kurzfristig halten wir ein Kursziel von 7,00 Euro für möglich. Mit einer Absicherung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...