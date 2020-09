Es müsse gelingen, mit leichteren, gezielteren und regionalen Massnahmen einen Stillstand abzuwenden, so Berset in der "SonntagsZeitung".Bern - Gesundheitsminister Alain Berset will trotz wieder steigender Infektionszahlen einen zweiten Lockdown in der Schweiz um jeden Preis verhindern. Es müsse gelingen, mit leichteren, gezielteren und regionalen Massnahmen einen Stillstand abzuwenden. Wichtig sei ferner ein gutes Contact-Tracing, sagte Berset in einem Interview mit der "SonntagsZeitung". Mit Blick auf die Grippesaison im...

