Während der EUR/USD in diesem Jahr bisher um über 5% gestiegen ist, ist der Wechselkurs nach Ansicht der Analysten von Goldman Sachs immer noch unterbewertet. "Der längerfristige faire Wert des Paares liegt bei 1,30, und die Gemeinschaftswährung befindet sich in einer guten Position, um an der allgemeinen Dollar-Schwäche zu partizipieren", so Zach ...

