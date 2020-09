Wiesbaden - Die Umsätze im deutschen Ausbaugewerbe sind im zweiten Quartal 2020 um 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Damit legten sie das fünfte Jahr in Folge (seit dem dritten Quartal 2015) zu, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Montag mit.



Im zweiten Quartal 2020 waren im Ausbaugewerbe 0,8 Prozent mehr Beschäftigte tätig als im Vorjahreszeitraum. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 stiegen der Umsatz in den ersten sechs Monaten 2020 um 5,4 Prozent und die Zahl der Beschäftigten um 1,0 Prozent. Auffällige Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Umsatz und Beschäftigung im Ausbaugewerbe konnten damit im diesem Zeitraum nicht eindeutig festgestellt werden, so die Statistiker. In der Wirtschaftsgruppe Bauinstallation stiegen die Umsätze im zweiten Quartal 2020 um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.



Innerhalb dieser Gruppe gab es bei der Elektroinstallation mit einem Plus von 7,1 Prozent das stärkste Umsatzwachstum. In der Wirtschaftsgruppe Sonstiger Ausbau sank der Umsatz im zweiten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,5 Prozent. Innerhalb dieser Gruppe stiegen die Umsätze nur im Wirtschaftszweig "Malerei und Glaserei" 0,1 Prozent an.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de