Dem Schweizer Aktienmarkt geht zum Wochenstart im Handelsverlauf die Puste aus.Zürich - Dem Schweizer Aktienmarkt geht zum Wochenstart im Handelsverlauf die Puste aus. Nachdem der Leitindex SMI in der Vorwoche ein Plus von annähernd 3 Prozent erzielt hat, ist er zunächst auch am Montag weiter in Richtung 10'500 Punkte gestiegen und hat damit sein Hoch seit dem Corona-Einbruch ins Visier genommen. Mittlerweile ist das Plus aber zusammengeschmolzen und das Barometer bewegt...

