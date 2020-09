Der BEE befürchtet, dass der enge Zeitplan bei der Verbändeanhörung der EEG-Novelle dazu führt, dass die ernsthaft Auseinandersetzung mit der Positionierung der Akteure der Branche auf der Strecke bleibt. Der Entwurf für die Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) befindet sich seit zwei Wochen in der Ressortabstimmung. Nun folgt parallel die Verbändeanhörung der EEG-Novelle als nächster Schritt in Richtung Kabinettsbeschluss am 23. September. "Wir begrüßen es, dass nun die Verbände ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...