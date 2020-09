Die US-Botschaft in China kündigte an, dass der US-Botschafter in China, Terry Branstad, im Oktober zurücktreten und Peking verlassen wird, wie Reuters berichtete. Zuvor hatte US-Außenminister Mike Pompeo getwittert: "Ich danke Botschafter Terry Branstad für seinen mehr als dreijährigen Dienst für das amerikanische Volk als US-Botschafter in der Volksrepublik ...

