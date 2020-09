Dank neuen Produkten will der Pharmakonzern Umsatzeinbussen durch Nachahmerprodukte mehr als wettmachen und so weiteres Wachstum erzielen.Basel - Beim Pharmakonzern Roche ist der Druck durch Nachahmerprodukte seit Jahren ein heisses Thema. Für die drei wichtigsten Umsatzbringer Avastin, Mabthera und Herceptin ist der Patentschutz abgelaufen und Nachahmerprodukte sorgen für Umsatzeinbussen. Wie der Pharma-Chef Bill Anderson am Montag auf dem virtuellen Investorentag allerdings erneut klar macht: Dank der neueren Produkte werde man...

