Was treibt die Leute an, nach gesunder und sicherer Landwirtschaft, nach Guter Agrarpraxis (G.A.P.) zu streben? Machen Sie sich bereit, sich von Adrian Greets Erfolgsgeschichte in diesem Podcast "G.A.P. Talk" verzaubern zu lassen. In der aktuellen Folge spricht Kristian Moeller GLOBALG.A.P. CEO, mit Adrian Greet von SAI über Gute Agrarpraxis. Foto © GLOBALG.A.P. Der...

Den vollständigen Artikel lesen ...