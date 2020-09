Am Berner Handelsgericht hat ein Prozess begonnen, in dem sich der in der Schweiz lebende russische Investor und die Postfinance AG gegenüberstehen.Bern - Am Berner Handelsgericht hat ein Prozess begonnen, in dem sich der in der Schweiz lebende russische Investor Viktor Vekselberg und die Postfinance AG gegenüberstehen. Vekselberg will am Prozess erreichen, dass ihm Postfinance ein Konto gibt. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, ist Streitgegenstand die Weiterführung der Geschäftsbeziehung. Konkret geht es um ein Privatkonto in Schweizer...

Den vollständigen Artikel lesen ...