Angesichts der tiefen Spaltung der britischen Gesellschaft bedarf es möglicherweise wirklich eines von aussen kommenden Gegners, um sie wieder zusammenzuführen.Im kleinen Ort Hadleyville, New Mexico, kommt es zum Showdown, als Sheriff Will Kane im HollywoodKlassiker "Zwölf Uhr mittags" dem Schurken Frank Miller im gleissenden Mittagslicht gegenübertritt. Gnadenlos tickt die Uhr, knisternde Spannung, nur die Zikaden zirpen. So ähnlich fühlt sich vermutlich der britische Premier Boris Jonhson, seinen Pistolengürtel hat er sich schon umgeschnallt.

