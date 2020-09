Mit dem neuen Modell will der österreichische Hersteller größtmögliche Flexibilität für Betreiber von Photovoltaik-Anlagen schaffen. Zudem verfügt der Hybridwechselrichter über Schnittstellen für Erweiterungen mit Speichern, Warmwasseraufbereitung und Wallboxen.Fronius hat mit dem weltweiten Verkauf seines neuen Hybridwechselrichters "Symo GEN24 Plus" in den Leistungsklassen zwischen 6,0 und 10,0 Kilowatt begonnen. Er verfüge neben den bereits bewährten Features über die Multi-Flow-Technologie, den Dynamic Peak Manager sowie kostenloses Energiemanagement mit "Solar.web", erklärte der österreichische ...

