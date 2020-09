Vor dem Hintergrund weniger Unternehmensneuigkeiten und rückläufiger Umsätze notierte der eKMU-X Index vergangene Woche um 0,1% leichter auf 1'051 Punkten.Marktbericht Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat in der letzten Woche deutlich an Schwung verloren. Vor dem Hintergrund weniger Unternehmensneuigkeiten und rückläufiger Umsätze notierte der eKMU-X Index um 0,1 Prozent leichter auf 1'051,15 Punkten. Mit einem Umsatz von 793'000 Franken nach 2,4 Millionen Franken in der Vorwoche konnte die Millionenschwelle...

