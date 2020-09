Mit dem dreiphasigen Fronius Symo GEN24 Plus Hybridwechselrichter kommt jetzt eine kompakte, vielseitige All-in-One Lösung für die solare Energieversorgung auf den Markt. Ob Photovoltaik, Speicher, Notstrom, Wärme oder E-Mobilität, der GEN24 Plus bietet große Lösungsvielfalt im Eigenheim und für kleine Commercial-Systeme. Für seine einfache und rasche Inbetriebnahme soll die neue Fronius Solar.start App sorgen. Im Heimspeichertest der HTW Berlin hat der neue Fronius Symo GEN24 Plus Hybridwechselrichter ...

