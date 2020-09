"Die Pause der AstraZeneca COVID-19-Impfstoffstudie zeigt, dass es sich um eine 'gut geführte' Studie handelt", sagte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einer Erklärung am Dienstag. Die WHO sagte weiter, die Pause zeige, dass man die Sicherheit "in angemessener Weise" im Auge behalten habe. Letzte Woche gaben AstraZeneca und die Universität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...