Huawei Schweiz engagiert sich am HackZurich sowohl als Sponsor wie auch als Veranstalter einer Innovation Challenge.Zürich - Diese Woche startet in Zürich der grösste Hackathon Europas. Huawei Schweiz engagiert sich am HackZurich sowohl als Sponsor wie auch als Veranstalter einer Innovation Challenge. Der Technologieausrüster stellt den Software-Engineer-Talenten zudem seine Forschungsaktivitäten in der Schweiz vor. Der prestigeträchtige HackZurich ist im wahrsten Sinne um einen Goldsponsor reicher.

Den vollständigen Artikel lesen ...