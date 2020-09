Der britischen High Court hat bestätigt, dass die von Zurich verwendeten Formulierungen in Versicherungspolicen keine Deckung für Betriebsunterbrechungen infolge des COVID-19-Ausbruchs bieten.Zürich - Das britische High Court hat bestätigt, dass die durch die FCA überprüften Policen-Formulierungen von Zurich Insurance Group (Zurich) keine Deckung für Betriebsunterbrechungen in Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 bieten. Das Urteil wird zudem durch die begrenzte Anzahl der bisher bei Zurich UK eingegangenen Schadensersatzforderungen in Zusammenhang mit Betriebsunterbrechungen in...

Den vollständigen Artikel lesen ...