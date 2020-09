Angetrieben von den schwergewichtigen Pharmawerten hat der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag zugelegt.Zürich - Angetrieben von den schwergewichtigen Pharmawerten hat der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag zugelegt. Wie schon am Vortag verwiesen Händler auf "Corona-Hoffnungen". Nachrichten von Konzernen wie Pfizer oder AstraZeneca über ihre laufenden Forschungsbemühungen schürten die Hoffnung an den Märkten, dass bis Ende des Jahres doch noch ein Impfstoff gegen das Virus auf den Markt kommen könnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...