Die Anleger an Europas Börsen haben am Dienstag nach einem schwachen Start wieder etwas Mut gefasst.Paris / London - Die Anleger an Europas wichtigsten Börsen haben nach einem verhaltenen Start etwas Mut gefasst. Neben erfreulichen Konjunkturdaten stützte am Dienstag die Hoffnung, dass die US-Notenbank (Fed) auf ihrer anstehenden Sitzung ihre ultralockere Geldpolitik bekräftigen wird, die Kurse. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,47 Prozent höher bei 3332,26 Punkten.

