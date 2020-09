Der Umsatz des verarbeitenden Gewerbes in Kanada stieg im Juli weniger als erwartet. Der USD/CAD wird weiterhin im Minus nahe 1,3150 gehandelt. Die Umsätze des verarbeitenden Gewerbes in Kanada stiegen im Juli um 7% auf 53,1 Milliarden USD, wie die am Dienstag von Statistics Canada veröffentlichten Daten zeigten. Dieser Wert folgte dem 23%igen Aufschwung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...