Die rund 180 Arbeitsplätze im Callcenter werden nach Olten und Lausanne verschoben.Biel - Die Swisscom gibt im Herbst 2021 ein Gebäude in Biel an der Aarbergstrasse auf, das noch die Telecom PTT im Jahr 1994 gebaut und später verkauft hatte. Davon sind rund 200 Angestellte betroffen. Die rund 180 Arbeitsplätze im Callcenter würden nach Olten und Lausanne verschoben, teilte der Telekomkonzern am Dienstag in einem Communiqué mit. "Alle betroffenen Mitarbeitenden erhalten das...

Den vollständigen Artikel lesen ...