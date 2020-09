Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es am Dienstag um 1,43 Prozent auf 11'438,87 Punkte nach oben. Der Dow rettet ein Mini-Plus von 0,01 Prozent auf 27'995,60 Punkte ins Ziel.New York - An der Wall Street haben die Technologiewerte am Dienstag an ihren guten Wochenauftakt angeknüpft. Konjunkturdaten aus China hätten die Stimmung weiter aufgehellt, schrieb Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda Europe. Im August hatten sich sowohl die Industrieproduktion als auch der Einzelhandelsumsatz sowie die Investitionen in Sachanlagen besser als zuletzt und als erwartet...

Den vollständigen Artikel lesen ...