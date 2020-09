Zum 1. Januar 2021 überträgt Achim Dengel, Gründer und Inhaber der Dengel Biomärkte, die Besitzanteile seiner beiden Bio-Fachmärkte in Bielefeld an die SuperBioMarkt AG in Münster. Die Beweggründe für den Verkauf sind persönlicher Natur, wie Achim Dengel sagt. Achim: "Ich habe nach Möglichkeiten gesucht, meine beiden Märkte...

Den vollständigen Artikel lesen ...