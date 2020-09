Lösung unterstützt die Minimierung von Abfall, Erhöhung von Produktkonsistenz und -produktivität und Senkung der Kosten

PerkinElmer, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen, das eine gesündere Welt durch Innovation anstrebt, hat heute das Instrument DA 7350 und die Cloud-basierte Software Process Plus vorgestellt, die eine kontinuierliche Qualitätskontrolle für Herstellungsprozesse von Lebensmitteln und Lebensmittelzutaten ermöglichen. Die neue Lösung soll Lebensmittelherstellern dabei helfen, ihre Effizienzen und Erträge zu steigern und ihre Gewinnspannen zu optimieren, indem sie Abfall reduziert, den Einsatz teurer Rohstoffe optimiert und die Produktkonsistenz verbessert. Diese Innovation ist Teil des Portfolios an Qualitäts- und Sicherheitslösungen von PerkinElmer für die Herstellung von Fleisch, Milchprodukten, Meeresfrüchten, Produkten, Speiseölen und Cannabis.

Die Lösung DA 7350 von PerkinElmer nutzt Kamera- und NIR-Technologie, zeichnet sich durch ein kompakteres, leichteres Design im Vergleich zur vorherigen Generation aus und misst in Echtzeit wichtige Produktionsparameter wie Feuchtigkeits-, Protein-, Fett- und Aschegehalt. Die Software Process Plus leitet diese Messdaten kontinuierlich an Fabrikkontrollsysteme, Kontrollraummonitore oder jedes zugelassene, internetfähige Gerät (einschließlich Mobiltelefone) weiter, so dass bei Bedarf kontinuierlich manuelle oder automatische Anpassungen der Trocknungs-, Konditionierungs-/Hydratisierungs- oder Strommischungsverhältnisse vorgenommen werden können.

Bei Kunden mit komplexen Verarbeitungsumgebungen mit hohem Durchsatz lässt sich die Technologie über mehrere Produktionslinien hinweg einsetzen, um die Qualitätsparameter der verschiedenen Produktionslinien eines Werks gleichzeitig und dennoch unabhängig voneinander zu messen und zu steuern. Die Daten des DA 7350-Instruments sind auch mit dem Benchtop-NIR-Analysator DA 7250 von PerkinElmer kompatibel, der durch verschiedene Methoden erfasste Produktionsdaten zusammenführt, um ein vollständiges Bild der Verarbeitungsumgebung zu erstellen.

"Die Verbraucher verlangen von ihren bevorzugten Lebensmittelmarken ein gewisses Maß an Qualität und Konsistenz. Die Hersteller wollen daher Produkte anbieten, die gleichzeitig den Spezifikationen, Produktivitätszielen und Verbrauchererwartungen entsprechen", so Greg Sears, Vice President und General Manager, Food, PerkinElmer. "Unsere Lösung DA 7350 hilft Lebensmittelherstellern, über die richtigen Daten zur richtigen Zeit zu verfügen, damit sie notwendige Korrekturen vornehmen sowie ihre Zielmarken bei Effizienz, Qualität und Kosteneinsparungen erreichen können."

Weitere Informationen über das Portfolio von PerkinElmer im Bereich Lebensmittelsicherheit und -qualität sind verfügbar unter www.perkinelmer.com/category/food-safety-quality.

Über PerkinElmer

PerkinElmer versetzt Wissenschaftler, Forscher und Mediziner in die Lage, ihren wichtigsten Herausforderungen in Wissenschaft und Gesundheitswesen zu begegnen. Mit unserem Schwerpunkt auf Innovationen für eine gesündere Welt bieten wir einzigartige Lösungen für die Bereiche Diagnostik, Biowissenschaften, Lebensmittel und Anwendungsmärkte. Wir arbeiten strategisch mit Kunden zusammen, um zeitnah präzisere Einblicke zu ermöglichen, die auf fundierten Marktkenntnissen und technischem Fachwissen aufbauen. Unser engagiertes Team von rund 13.000 Mitarbeitern weltweit arbeitet mit Leidenschaft daran, Kunden dabei zu unterstützen, die Gesundheit von Familien zu stärken, die Lebensqualität zu erhöhen und das Wohlbefinden und die Langlebigkeit der Menschen weltweit zu erhalten. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa 2,9 Milliarden US-Dollar, bedient Kunden in 190 Ländern und ist Teil des S&P 500-Index. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 1-877-PKI-NYSE oder auf www.perkinelmer.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200915006366/de/

Contacts:

Medienkontakt

Jennifer McNeil

+1 508 361-5901

Jennifer.mcneil@perkinelmer.com