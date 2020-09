Am 9. September 2020 erfolgte die feierliche Grundsteinlegung für die neue Anlage in dem Industriepark in Elsteraue, Sachsen-Anhalt. Münzing betreibt hier bereits eine Anlage zur Herstellung von Wachsprodukten in Pulverform - es ist der europaweit größte Verbundstandort der Unternehmensgruppe. "Mit dieser Investition verdoppeln wir die Anzahl der Arbeitsplätze für Fachkräfte und setzen ein klares Zeichen für den Standort und unser Engagement bei der Mitgestaltung des Strukturwandels in der Region", erklärt der geschäftsführende Gesellschafter des Chemieunternehmens Dr. Michael Münzing.

Planung trotz Covid-19 beibehalten ...

