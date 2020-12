Eine der größten Photovoltaikaufdachanlagen entsteht auf dem ehemaligen Goodyear-Betriebsgelände in Philippsburg. Sie soll eine Leistung von 5 MW erhalten. Der Industriepark Philippsburg erhält eine Photovoltaik-Dachanlage, die zu den größten in Deutschland zählt. Wie Entwickler Wirsol mitteilte, soll die Anlage in der Endausbaustufe eine Leistung von knapp fünf Megawatt (MW) erreichen. Damit werde sie mit einem modernen Solarpark vergleichbar sein.Bereits Ende 2019 übernahm die Wirth-Gruppe offiziell ...

