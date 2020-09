Das Wall Street Journal (WSJ) berichtet am Mittwoch in einer Meldung, dass das US-Finanzministerium Sanktionen gegen ein staatseigenes chinesisches Unternehmen verhängt hat, das beschuldigt wird, beim Aufbau einer Militärbasis für Peking in Kambodscha geholfen zu haben. Weitere Einzelheiten "Die USA haben Chinas staatseigene Union Development Group ...

