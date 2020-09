In ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, am Mittwoch: "Der Zeitpunkt um die fiskalische Unterstützung für die Wirtschaft zurückzuziehen ist definitiv noch nicht gekommen". Zusätzliche Kommentare "Wir müssen diese Gelegenheit nutzen, um in unseren Volkswirtschaften Strukturreformen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...