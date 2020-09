Berlin - Deutschland will die österreichische Hauptstadt Wien offenbar noch am Mittwoch zum Corona-Risikogebiet erklären. Das berichten mehrere österreichische Medien übereinstimmend.



Demnach soll die Entscheidung am Mittwochnachmittag verkündet werden. "Seit dem 5. September liegen deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner vor, daher sehen wir uns zum Handeln gezwungen", zitiert die österreichische Tageszeitung "Der Standard" aus deutschen Regierungskreisen. Personen in Deutschland müssen sich bei der Rückkehr aus ausgewiesenen Corona-Risikogebieten in häusliche Quarantäne begeben.

