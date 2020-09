Gleichzeitig wird Dan Staner zum Vizepräsident und Geschäftsführer Schweiz ernannt.Cambridge - US-Biotechfirma Moderna will in der Schweiz die erste Handelsniederlassung ausserhalb Nordamerikas errichten. Gleichzeitig wird Dan Staner zum Vizepräsident und Geschäftsführer Schweiz ernannt. Der Schweizer Staatsbürger verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der globalen Pharmaindustrie - hauptsächlich bei Eli Lilly, teilte das US-Unternehmen am Mittwoch mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...