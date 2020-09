Mit dem Projekt OptPV4.0 arbeitet Silicon Austria Labs (SAL) gemeinsam mit sechs Projektpartnern an der Früherkennung von Fehlern bei Photovoltaik-Anlagen. Im Rahmen des Projekts entwickelte SAL ein Sensorik-Upgrade-Kit, das nun in einer neuen Photovoltaik-Pilotanlage eingebaut wurde. Plötzlich auftretende Fehler in der Photovoltaik-Anlage und die schleichende Degradation in der Anlagenperformance können zu Leistungseinbußen führen. Das Projekt OptPV4.0 soll Wege zur Früherkennung von Fehlern bei ...

