Der Ministerrat in Wien hat den Entwurf des Erneuerbaren Ausbau Gesetzes verabschiedet. Der Bundesverband Photovoltaic Austria spricht vom bislang ambitioniertesten Energiegesetz in der Historie des Landes, bei dem vor allem die Photovoltaik ab dem kommenden Jahr stark profitieren könnte. Etwas Nachbesserungsbedarf besteht jedoch noch.Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich arbeitet die Regierung derzeit an einem neuen Gesetz zur Förderung von erneuerbaren Energien. Der Ministerrat in Wien hat am Mittwoch das Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG) beschlossen. Die Arbeiten dazu hatten bereits ...

