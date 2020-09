Das Now Platform Paris Release beschleunigt die digitale Transformation und hilft dabei, Teams, Systeme und Arbeitsprozesse zu verbinden.Frankfurt - ServiceNow (NYSE: NOW), ein Unternehmen für digitale Arbeitsabläufe, stellt heute das neue Now Platform® Paris Release vor. Es unterstützt Unternehmen dabei, agil und widerstandsfähig zu bleiben, damit sie in der COVID-Economy wachsen und ihre Produktivität steigern können. Mit den Workflows von ServiceNow können Mitarbeitende effizienter arbeiten und Unternehmen können von...

