Das Augsburger Unternehmen hat sich auf Photovoltaik-Anwendungen für die Landwirtschaft spezialisiert. Es setzt dabei auf innovative Röhrenmodule und will die Produktion in den nächsten Jahren weiter ausbauen.Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat am Mittwoch einen Förderbescheid über 10,8 Millionen Euro an die Augsburger Photovoltaik-Firma Tube Solar AG übergeben. Diese stellt robuste und zugleich leichte Dünnschichtröhren her, die schwerpunktmäßig für Photovoltaik-Anwendungen in der Landwirtschaft genutzt werden sollen. "Dank der innovativen Röhrenmodule der Tube Solar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...