Während die Standardwerte am Mittwoch etwas zulegten, gaben Technologieaktien ein wenig nach.New York - Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank (Fed) hat an der Wall Street gespannte Ruhe geherrscht. Während die Standardwerte am Mittwoch etwas zulegten, gaben Technologieaktien ein wenig nach. Der Dow Jones Industrial rückte um 0,38 Prozent auf 28 100,86 Punkte vor. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,21 Prozent auf 3408,36 Punkte zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100...

