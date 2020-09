Der USD/TRY bleibt in der Nähe seiner Rekordhochs über 7,50 - Moody's schickt Türkische Lira in den Keller - FOMC-Sitzung ante portas - Die türkische Lira verliert weiter an Wert. Der USD/TRY klettert am Mittwoch auf ein neues Rekordhoch über 7,50. USD/TRY: Geht's weiter aufwärts? Die Lira wertet angesichts der zunehmenden negativen Stimmung ...

