Der Ingenieur Manfred Weinhöpl startete die Petition. Er will verhindern, dass die Photovoltaik-Anlagen, die 2021 aus dem EEG fallen, vom Netz genommen werden, obwohl sie noch funktionstüchtig sind.Auf change.org hat der engagierte Klimaschützer Manfred Weinhöpl die Petition "Vorzeitige Stilllegung von älteren Photovoltaik Anlagen (Ü20 Anlagen) verhindern" gestartet. Er will unterbinden, dass die Photovoltaik-Anlagen, deren EEG-Förderung 2021 und in den Jahren danach ausläuft, vom Netz gehen, obwohl sie noch funktionieren, aber kein wirtschaftlicher Weiterbetrieb mehr möglich ist. Mehr als 33.000 ...

