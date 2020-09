Kurz vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) haben sich die Anleger an Europas Börsen nur wenig aus der Deckung getraut.Paris / London - Kurz vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) haben sich die Anleger an Europas Börsen nur wenig aus der Deckung getraut. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 pendelte am Mittwoch in einer engen Spanne um seinen Schlusskurs vom Vortag und schloss 0,20 Prozent höher bei 3338,84 Punkten. Beim französischen Cac 40 stand ein Kursanstieg von 0,13 Prozent auf 5074...

