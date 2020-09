Zürich (awp) - Die Adecco-Gruppe schafft neu die Funktion eines Chefs für die Marke Adecco und überträgt diese an Christophe Catoir. Er übernehme die Aufgabe per Anfang 2021, teilte der Personaldienstleister am Donnerstag mit. Mit der Schaffung dieser Funktion werde ein letzter Schritt im Übergang zu einem "markenorientierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...