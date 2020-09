Medienberichten zufolge ist die italienische Börse zwischen 3 und 4 Milliarden Euro wert.Zürich - Nun also doch: Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX hat ein nicht bindendes Kaufangebot für die italienische Börse abgegeben. Dies erklärte ein SIX-Sprecher am Donnerstag zu einem entsprechenden Bericht der Zeitung "Corriere della Sera". "Die restlichen Punkte kommentieren wir nicht", sagte er weiter. Um die Mailänder Börse ist ein Gerangel von Kaufinteressenten entstanden.

Den vollständigen Artikel lesen ...