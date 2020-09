Die Bank of Japan (BoJ) wird weiterhin die Finanzierung von Unternehmen unterstützen, während die Situation der Coronavirus-Pandemie im Auge behalten wird, sagte Gouverneur Haruhiko Kuroda in seiner geplanten Pressekonferenz nach der geldpolitischen Entscheidung, die am Donnerstagmorgen bekannt gegeben wurde. Weitere Kommentare Die japanische Wirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...