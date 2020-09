FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 87 (85) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES COMPASS GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL W.') - TARGET 1500(1050)P - CITIGROUP RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 265 (190) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 8000 (7800) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 900 (820) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GRESHAM HOUSE PRICE TARGET TO 800 (700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES OCADO PRICE TARGET TO 850 (700) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES REDROW PRICE TARGET TO 666 (653) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS INFORMA TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 389 (528) PENCE - JPMORGAN CUTS NETWORK INTL PRICE TARGET TO 440 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES REDROW PRICE TARGET TO 460 (410) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES SAFESTYLE PRICE TARGET TO 65 (40) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES BP PRICE TARGET TO 310 (290) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 600 (420) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS COMPUTACENTER TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 2030 (1500) PENCE - UBS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1060 (1170) PENCE - 'BUY'



