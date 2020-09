Die Ergebnisse der jüngsten US-Notenbanksitzung haben die Investoren an Europas Börsen offenbar enttäuscht.Paris / London - Die Ergebnisse der jüngsten US-Notenbanksitzung haben die Investoren an Europas Börsen offenbar enttäuscht. Am Donnerstag startete der EuroStoxx 50 mit klaren Verlusten in den Handel, die er im Verlauf aber immerhin eindämmen konnte: Gegen Mittag stand der Leitindex der Eurozone noch 0,89 Prozent im Minus bei 3309,07 Punkten. Der französische Cac 40 sank um 0,74 Prozent auf 5036...

