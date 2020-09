Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) weist auf die Bedeutung der Biomasse für die Strom- und Wärmeerzeugung in Deutschland in. Er fordert, dass Biogas und auf Erdgasqualität aufbereitetes Biomethan endlich vollumfänglich als erneuerbare Energie im Wärmesektor anerkannt werden müsse. Biomasse steht häufig im Schatten anderer erneuerbarer Energieträger. Dabei deckt der Biomasse-Anteil an der Stromerzeugung in Deutschland mehr als neun Prozent des Gesamtstrombedarfes ab. In der ...

